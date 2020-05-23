В Александровском районе в сгоревшей хозпостройке нашли труп мужчины

23 Май 2020 2020-05-23T12:18:55+03:00

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23 мая в 2.36, сообщает региональное МЧС, в Главное управление поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Брыковы горы Александровского района.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит внутренняя отделка и кровля хозпостройки на площади 100 "квадратов".

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.

В ходе тушения спасатели нашли тело погибшего мужчины 1993 года рождения. Как установили дознаватели, мужчина приехал в населённый пункт, чтобы построить ферму вместе со своим братом. Временно погибший жил в сгоревшем здании. Там были организованы условия для временного проживания, в том числе на кухне была установлена «буржуйка».

По одной из версий произошедшего, пожар мог начаться из-за неисправной работы печки. Также дознаватели рассматривают версия неосторожного обращения с огнём при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU