В Александровском районе в сгоревшей хозпостройке нашли труп мужчины
23 мая в 2.36, сообщает региональное МЧС, в Главное управление поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в деревне Брыковы горы Александровского района.
На место выехали пожарно-спасательные подразделения. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит внутренняя отделка и кровля хозпостройки на площади 100 "квадратов".
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. К ликвидации последствий происшествия привлекались 2 единицы техники и 6 человек личного состава.
В ходе тушения спасатели нашли тело погибшего мужчины 1993 года рождения. Как установили дознаватели, мужчина приехал в населённый пункт, чтобы построить ферму вместе со своим братом. Временно погибший жил в сгоревшем здании. Там были организованы условия для временного проживания, в том числе на кухне была установлена «буржуйка».
По одной из версий произошедшего, пожар мог начаться из-за неисправной работы печки. Также дознаватели рассматривают версия неосторожного обращения с огнём при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU