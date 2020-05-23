За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса

23 Май 2020 2020-05-23T10:15:10+03:00

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По данным регионального Роспотребнадзора, на 10.00 23 мая за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По 16 случаев обнаружили во Владимире и Вязниковском районе, 10 случаев - в Муромском районе , по 6 заболевших прибавилось в Ковровском и Петушинском районах, ещё 5 случаев в Собинском районе, 3 диагноза подтвердили в Радужном, по 2 случая обнаружили в Меленковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Александровском и Гусь-Хрустальном районе, по 1 - в Камешковском и Кольчугинском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU