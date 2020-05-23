2020-05-23T10:15:10+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса

В антилидерах - Владимир и Вязниковский район
Алена Смирнова
Поделиться:
Изменить размер текста:

По данным регионального Роспотребнадзора, на 10.00 23 мая за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По 16 случаев обнаружили во Владимире и Вязниковском районе, 10 случаев - в Муромском районе , по 6 заболевших прибавилось в Ковровском и Петушинском районах, ещё 5 случаев в Собинском районе, 3 диагноза подтвердили в Радужном, по 2 случая обнаружили в Меленковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Александровском и Гусь-Хрустальном районе, по 1 - в Камешковском и Кольчугинском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Радужного попал под "уголовку", обокрав знакомого
В Александровском районе в сгоревшей хозпостройке нашли труп мужчины
За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса
В Судогодском районе нашли три свалки ТБО
Судогодские пожарные отстояли от огня жилой дом в деревне Турово
В Коврове передумали увольнять сотрудников спортшкол
Муромлянин требует запретить работу местного предприятия
Ковровчанка украла у знакомого банковскую карту и телефон
На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Вязниковец до смерти забил кавалера тещи
Число желающих взять ипотеку в Сбербанке выросло в два раза с начала года
Сбербанк открывает новые сервисы и возможности для клиентов
Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов
Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу