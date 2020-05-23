За сутки во Владимирской области обнаружили 74 случая коронавируса
По данным регионального Роспотребнадзора, на 10.00 23 мая за сутки на территории Владимирской области лабораторно подтверждено 74 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По 16 случаев обнаружили во Владимире и Вязниковском районе, 10 случаев - в Муромском районе , по 6 заболевших прибавилось в Ковровском и Петушинском районах, ещё 5 случаев в Собинском районе, 3 диагноза подтвердили в Радужном, по 2 случая обнаружили в Меленковском, Суздальском, Юрьев-Польском, Александровском и Гусь-Хрустальном районе, по 1 - в Камешковском и Кольчугинском районах. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2194 случая заболевания
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