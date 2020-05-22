В Судогодском районе нашли три свалки ТБО

22 Май 2020 2020-05-22T18:52:05+03:00

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Сотрудники областного управления Россельхознадзора проводят рейды земельных участков сельхозназначения. В ходе одного из них в Судогодском районе проверили три участка общей площадью более 60 гектаров.

Поверхность этих земель полностью застилает многолетняя сорная растительность в виде травяной подушки, сформированной травостоем прошлых лет. На одном из участковобнаружили три свалки ТБО, площадью 1,5 гектара. Кроме того, весь участок захламлен мелким бытовым мусором.

Зарастание таких участков сорняками и захламление отходами, может нанести вред почве, а также стать причиной возгорания.

Во время рейда на захламленном участке отобрали шесть образцов почвы для определения токсикологических показателей.

Госинспекторы управления проведут внеплановую проверку и к нарушителям примут меры административного воздействия.

ИСТОЧНИК KP.RU