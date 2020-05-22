2020-05-22T18:44:35+03:00
Происшествия

Судогодские пожарные отстояли от огня жилой дом в деревне Турово

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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Утром 22 мая загорелся дом в деревне Турово Головинского сельского поселения Судогодского района.

Когда пожарные приехали на место, чердачное помещение и комнаты деревянного дома были задымлены, огонь распространялся по внутренней отделке комнаты.

- Пожар был локализован в 9.43, время ликвидации последствий пожара – 10.25. Сгорели часть кровли, внутренняя отделка комнаты на площади 20-ти квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 12 человек и 5 единиц техники, - рассказал в областном управлении МЧС.

Скорее всего причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. Погибших и пострадавших нет.

Благодаря своевременному вызову пожарной охраны, а также слаженным действиям пожарных, этот дом удалось отстоять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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