2020-05-22T17:49:38+03:00
Общество

В Коврове передумали увольнять сотрудников спортшкол

Сократить спортсменов хотели ради оптимизации расходов
Ирина Мальцева
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Как рассказал директор департамента физической культуры и спорта Владимирской области Алексей Сипач предстоящие сокращения работников спортивных школ Коврова не состоятся: он обсудил с мэром Коврова Юрием Морозовым объективные сложности реализации мер по оптимизации расходов в муниципальных спортивных учреждениях города оружейников в период сложной экономической ситуации, и убедил сохранить рабочие места. Изначально уволить хотели восемнадцать человек. Глава Коврова после встречи распорядился отозвать уведомления о сокращении сотрудников спортивных школ. Соответствующее письмо, подписанное директором ковровского управления физкультуры и спорта Станиславом Чесноковым, уже направлено в спортивные учреждения. Напомним, несколько дней назад в Коврове уволили сразу семь директоров домов культуры – тоже, чтобы сократить расходы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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