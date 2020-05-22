Муромлянин требует запретить работу местного предприятия

22 Май 2020 2020-05-22T17:44:04+03:00

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Горожанин обратился в суд, чтобы тот признал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительным и обязал ООО «ОК «РусТехнологии Муром» приостановить деятельность. Предприятие занимается оцинковкой холоднокатанной листовой стали, а также нанесение полимерных покрытий. Однако по мнению истца, участок оцинкования и используемое на нем оборудование не соответствует проектной документации, вопреки требованиям закона, на предприятии отсутствует система очистки сточных вод от гальванических ванн до норм предельно допустимой концентрации, особенно по ионам тяжелых металлов, возврата 90-95 % воды в оборотный цикл; обезвреживания и последующей утилизации всех образующихся отходов. Основным способом обезвреживания таких отходов является захоронение их на специальных площадках, но по его сведениям, вопреки действующим нормам сточные воды гальванических ванн сбрасываются в почву, что несет реальную угрозу жизни и здоровья граждан. Рассматривать дело предстоит Муромскому городскому суду, разбирательства начнутся в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU