Ковровчанка украла у знакомого банковскую карту и телефон

22 Май 2020 2020-05-22T17:09:10+03:00

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Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, в полицию обратился владелец имущества, обнаруживший дома пропажу. Найти похитительницу оказалось несложно. Женщина, побывав в гостях, унесла чужой телефон и банковскую карту, а потом, используя пароли и личный кабинет и пароли, которые приходили в смс-ках на телефон владельца, перевела себе девять тысяч рублей. А потом сняла часть денег. Когда ее нашла полиция, женщина отдала телефон и карту, а потом, в ходе следствия, вернула деньги. Тем не менее, ее ждет суд. Максимум, что грозит ковровчанке – шесть лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU