На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру

22 Май 2020 2020-05-22T16:05:59+03:00

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Авария с участием нескольких подростков произошла утром 22 мая на Южном объезде Владимира, на двухуровневой развязке "Владимир-Муром-Нижний Новгород". По предварительным данным, сообщает прокуратура, несколько несовершеннолетних находились в легковом автомобиле марки ВАЗ, тот, кто сидел за рулем, не справился с управлением, машина влетела сначала в фуру, а затем в отбойник на разделительной полосе. К счастью, столкновение не было лобовым, поэтому на месте никто не погиб. Все подростки отправлены в больницу.

Посетители групп в соцсетях утверждают, что находившемуся за рулем подростку было 17 лет и он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сильнее всего пострадала сидевшая рядом с ним 14-летняя девочка, она в реанимации.

Прокуратура начала проверку, по результатам которой будет дана оценка причин и условий, способствовавших произошедшему, в том числе надлежащему исполнению родительских обязанностей. Прокурорам предстоит выяснить, как вообще за рулем оказался несовершеннолетний.

ИСТОЧНИК KP.RU