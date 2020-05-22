Вязниковец до смерти забил кавалера тещи

22 Май 2020 2020-05-22T16:03:01+03:00

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Тридцатитрехлетний житель Вязниковского района, работавший охранником Подмосковного ЧОПа, в начале прошлого года из-за сложных обстоятельств временно перебрался с семьей к теще. Несколько месяцев прошли мирно, но 7 августа теща, приютившая семью дочери, пришла домой с пьяным мужчиной, и заявила, что он будет жить здесь. Зять, находившийся в сложных отношениях с гостем, «сорвался» и избил его. Сорокадвухлетнего пострадавшего доставили в местную больницу, где он и умер от травм. Охранник признал вину, а теперь отправится на шесть лет в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU