Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов

22 Май 2020 2020-05-22T13:58:55+03:00

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Защитные экраны сделаны в виде перегородки из специального оргстекла, их легко дезинфицировать и переносить в случае необходимости. Экраны предназначены для защиты от угрозы заражения коронавирусом сотрудников и клиентов. На данный момент защитными стеклами уже оборудованы 58 отделений почтовой связи с наибольшим количеством посетителей во Владимире, Муроме и Коврове.

Напомним, что Почта России во Владимирской области старается максимум своих услуг перевести на "дистанционку", однако если людям необходимо прийти в отделение, то эта возможность есть. Так же в отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Для соблюдения дистанции в полтора метра на пол нанесена соответствующая разметка. Сотрудники почты работают в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU