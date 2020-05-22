2020-05-22T13:38:38+03:00
Общество

Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн

27 мая пройдет интеллектуальная игра
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Интеллектуальную командную игру «Красиво атомы сложились: путешествия» проведёт 27 мая в онлайн-формате сеть Информационных центров по атомной энергии.

Игроки смогут покорить новые города и страны, познакомиться с отважными первопроходцами, узнать больше о захватывающих приключениях и окунуться в атмосферу дикой природы, не выходя из дома.

Участникам понадобится подключить эрудицию, логику и чувство юмора, чтобы как можно быстрее справиться с заданиями при помощи пяти визуальных или звуковых подсказок. Может быть загадано известное место, путешественник, открытие, художественный фильм или передача, и даже транспорт.

Для участия нужно: собрать команду от двух до десяти человек; придумать название команды; зарегистрироваться по ссылке.

Игра подойдёт для взрослых и детей, школьников и студентов, семейной аудитории – чем разнообразнее интересы игроков, тем выше шансы на победу у команды.

Победителей игры ждут призы от ИЦАЭ.

Интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились» пройдет по ссылке: https://youtu.be/bKGugEr6qKc. Начало в 19:30.

Участие в игре бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Южном объезде "Жигули" с подростками врезались в фуру
ВТБ и Ростелеком одними из первых осуществили электронное подписание соглашения о выдаче банковских гарантий
Вязниковец до смерти забил кавалера тещи
Число желающих взять ипотеку в Сбербанке выросло в два раза с начала года
Сбербанк открывает новые сервисы и возможности для клиентов
Во Владимирской области почта установила защитные экраны для безопасности клиентов
Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Электрички вновь начнут останавливаться на всех станциях Петушинского района
Муромский перевозчик оставил без денег несколько десятков сотрудников
Еще тысячу продуктовых наборов получат малоимущие пенсионеры Владимирской области
Во Владимире задержали восемь наркокурьеров
Молодой александровец фиктивно прописал у себя пятерых иностранцев
Преображаем дачу подручными средствами – простые и надежные советы
ВТБ первым в России запустил фонды ответственного инвестирования
Private Banking ВТБ фиксирует значительный приток средств VIP-клиентов на рынки капитала
ВТБ Лизинг предлагает KIA Seltos со скидкой до 5,5%
Когда владимирские школьники будут сдавать ЕГЭ
Во Владимире назначили нового госинспектора строительного надзора
Ковровчанин, презрев самоизоляцию, поехал к подруге и попал на штраф
Вязниковец украл у знакомой инструменты и большую кастрюлю
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 22 мая опять выросло
Во Владимирской области пожарные вынесли собаку из огня и спасли с помощью дыхательного аппарата
Директору департамента здравоохранения Владимирской области назначили еще одного заместителя
Кому отключение горячей воды во Владимире продлили до 24 мая
Во Владимире ожидаются заморозки до -2 градусов
Найти вора из Петушков помогла фотография в телефоне