Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн
Интеллектуальную командную игру «Красиво атомы сложились: путешествия» проведёт 27 мая в онлайн-формате сеть Информационных центров по атомной энергии.
Игроки смогут покорить новые города и страны, познакомиться с отважными первопроходцами, узнать больше о захватывающих приключениях и окунуться в атмосферу дикой природы, не выходя из дома.
Участникам понадобится подключить эрудицию, логику и чувство юмора, чтобы как можно быстрее справиться с заданиями при помощи пяти визуальных или звуковых подсказок. Может быть загадано известное место, путешественник, открытие, художественный фильм или передача, и даже транспорт.
Для участия нужно: собрать команду от двух до десяти человек; придумать название команды; зарегистрироваться по ссылке.
Игра подойдёт для взрослых и детей, школьников и студентов, семейной аудитории – чем разнообразнее интересы игроков, тем выше шансы на победу у команды.
Победителей игры ждут призы от ИЦАЭ.
Интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились» пройдет по ссылке: https://youtu.be/bKGugEr6qKc. Начало в 19:30.
Участие в игре бесплатное.
ИСТОЧНИК KP.RU