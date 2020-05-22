Владимирцам предлагают покорить новые города и страны онлайн

22 Май 2020 2020-05-22T13:38:38+03:00

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Интеллектуальную командную игру «Красиво атомы сложились: путешествия» проведёт 27 мая в онлайн-формате сеть Информационных центров по атомной энергии.

Игроки смогут покорить новые города и страны, познакомиться с отважными первопроходцами, узнать больше о захватывающих приключениях и окунуться в атмосферу дикой природы, не выходя из дома.

Участникам понадобится подключить эрудицию, логику и чувство юмора, чтобы как можно быстрее справиться с заданиями при помощи пяти визуальных или звуковых подсказок. Может быть загадано известное место, путешественник, открытие, художественный фильм или передача, и даже транспорт.

Для участия нужно: собрать команду от двух до десяти человек; придумать название команды; зарегистрироваться по ссылке.

Игра подойдёт для взрослых и детей, школьников и студентов, семейной аудитории – чем разнообразнее интересы игроков, тем выше шансы на победу у команды.

Победителей игры ждут призы от ИЦАЭ.

Интеллектуальная игра «Красиво атомы сложились» пройдет по ссылке: https://youtu.be/bKGugEr6qKc. Начало в 19:30.

Участие в игре бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU