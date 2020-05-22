2020-05-22T13:20:40+03:00
Общество

В Меленковском районе обнаружили редких птиц и насекомых, занесенных в Красную книгу

Их встретили в Окском береговом заказнике
Виктория СУХОВА
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фото из официальной группы в ВКонтакте "Дирекция ООПТ"фото из официальной группы в ВКонтакте "Дирекция ООПТ"
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Во время рейда по борьбе с браконьерством в Окском береговом заказнике Меленковского района, помимо браконьерских сетей, было обнаружено ещё и несколько редких видов птиц, занесённых в Красную книгу Владимирской области.

Особенно порадовали лебеди-шипуны, целая стая которых (12 особей) остановилась на одном из озёр в пойме Оки. На этом же озере встретилась пара серых уток, а на окрестных лугах отмечены такие «краснокнижные» виды, как обыкновенная пустельга и большой веретенник, а также некоторые птицы из Приложения к региональной Красной книге – удод , болотная сова, чёрная крачка и осоед.

Вполне ожидаемой для Оки была встреча крупного красивого кулика-сороки, занесённого в Красную книгу России. Несколько раз за время выезда попадались небольшие стайки лесного голубя-клинтуха, также охраняемого на областном уровне.

Удачной оказалась поездка и с точки зрения энтомологии. В широколиственном лесу на склоне коренного берега Оки обнаружена шагреневая жужелица, а на берегу окской протоки удалось запечатлеть очень красивую бабочку-поликсену. Оба этих вида насекомых занесены в Красную книгу Владимирской области.

Также было отмечено естественное возобновление редких деревьев для нашей области - ясеня обыкновенного и тополя чёрного, а в озёрах появились листья кувшинки белоснежной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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