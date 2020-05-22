Когда владимирские школьники будут сдавать ЕГЭ

22 Май 2020 2020-05-22T10:59:51+03:00

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Владимирские выпускники школ наконец получили какую-то определенность насчет сдачи ЕГЭ. Первое и самое важное - обязательные экзамены отменены. Сдавать ЕГЭ нужно только тем выпускникам, которые собираются поступать в вузы. Остальные могут получить аттестат с оценками по итогам года. В Рособрнадзоре отметили, что это разовая мера в связи с коронавирусом, и выпускники следующих лет будут сдавать ЕГЭ в полном объеме.

Для тех одиннадцатиклассников, которые будут поступать, Рособрнадзор опубликовал предварительный график Единого государственного экзамена 2020 года.

29 июня - география, литература, информатика.

2 и 3 июля – русский язык (разделили на 2 дня, так как это самый массовый экзамен).

6 июля - профильная математика (базовую не сдают).

9 июля – история, физика.

13 июля – обществознание, химия.

16 июля - биология, письменный экзамен по иностранному языку.

18 и 20 июля - устный экзамен по иностранному языку.

Точных сведений о приемной кампании в вузах пока нет, но очевидно, что она тоже будет отложена - скорее всего, документы будут принимать с 20 июля, а зачисление пройдет в середине августа.

ИСТОЧНИК KP.RU