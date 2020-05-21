2020-05-21T16:29:38+03:00
Общество

Директору департамента здравоохранения Владимирской области назначили еще одного заместителя

Прогнозы о скорой отставке Алексея Мозалева пока не оправдываются
Вероника ПАНИНА
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В департаменте здравоохранения Владимирской области - новое назначение. 21 мая на должность заместителя директора назначена Наталья Поляновская.

Напомним, в апреле по очереди из департамента уволились почти все заместители директора (трое из четырех). После историй с выплатами медикам за работу с коронавирусом, которые высчитывали поминутно, некоторые СМИ пророчили скорую отставку (чуть ли не на этой неделе) и самому руководителю облздрава Алесею Мозалеву. Однако прогноз не оправдался, более того, в начале недели были назначены два новых заместителя - по госзакупкам и лекарственному обеспечению. И вот третья вакантная должность, заместителя по финансовой части, тоже занята.

Наталья Александровна Поляновская родилась в Гусь-Хрустальном, окончила Владимирский государственный университет по специальности «экономика и управление в строительстве». Общий стаж работы 22 года, в том числе в системе здравоохранения – 16 лет. Работала экономистом, начальником планово-экономического отдела Областной клинической больницы, на разных должностях в отделе экономического анализа департамента здравоохранения. В 2011-2013 годах уже была заместителем директора облздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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