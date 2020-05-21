Лучшим работникам культуры в селах Владимирской области выплатят 1,4 миллиона рублей
Федеральный бюджет продолжает помогать 33 региону. На этот раз 1,4 миллиона пришло на поддержку сельских учреждений культуры. Их получат восемь районов Владимирской области.
По 100 тысяч рублей направляются следующим учреждениям:
– Дому культуры села Второво Камешковского района;
– Денисовской сельской библиотеке-филиалу (Гороховецкий район);
– Фоминскому сельскому Дому культуры (Гороховецкий район);
– Достиженскому филиалу Ковровской центральной районной библиотеки;
– Мелеховскому филиалу Ковровского районного Дома культуры;
– Воютинскому сельскому филиалу Централизованной библиотечной системы Меленковского района;
– Дому культуры п. Садовый Суздальского района;
– Костинской сельской библиотеке Петушинского района;
– Волосатовскому сельскому Дому культуры Селивановского района;
– Сновицкой библиотеке Суздальского района.
Субсидии в размере 50 тысяч рублей каждая получит ряд работников сельских учреждений культуры:
– Молотицкого отдела Борисоглебского Дома культуры Муромского района;
– Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;
– Вековской библиотеки-филиала Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района;
– Сосновоборского филиала Горкинского сельского Дома культуры Юрьев-Польского района;
– Боголюбовской библиотеки Суздальской районной централизованной библиотечной системы;
– Тургеневского культурно-досугового центра Меленковского района;
– Фёдоровской библиотеки Юрьев-Польской централизованной библиотечной системы.
ИСТОЧНИК KP.RU