2020-05-21T11:47:28+03:00
Звезды

Лучшим работникам культуры в селах Владимирской области выплатят 1,4 миллиона рублей

Средства выделены из федерального бюджета
Алексей СУХОВ
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Федеральный бюджет продолжает помогать 33 региону. На этот раз 1,4 миллиона пришло на поддержку сельских учреждений культуры. Их получат восемь районов Владимирской области.

По 100 тысяч рублей направляются следующим учреждениям:

– Дому культуры села Второво Камешковского района;

– Денисовской сельской библиотеке-филиалу (Гороховецкий район);

– Фоминскому сельскому Дому культуры (Гороховецкий район);

– Достиженскому филиалу Ковровской центральной районной библиотеки;

– Мелеховскому филиалу Ковровского районного Дома культуры;

– Воютинскому сельскому филиалу Централизованной библиотечной системы Меленковского района;

– Дому культуры п. Садовый Суздальского района;

– Костинской сельской библиотеке Петушинского района;

– Волосатовскому сельскому Дому культуры Селивановского района;

Сновицкой библиотеке Суздальского района.

Субсидии в размере 50 тысяч рублей каждая получит ряд работников сельских учреждений культуры:

– Молотицкого отдела Борисоглебского Дома культуры Муромского района;

– Культурно-досугового комплекса Вязниковского района;

– Вековской библиотеки-филиала Межпоселенческой центральной библиотеки Гусь-Хрустального района;

– Сосновоборского филиала Горкинского сельского Дома культуры Юрьев-Польского района;

– Боголюбовской библиотеки Суздальской районной централизованной библиотечной системы;

– Тургеневского культурно-досугового центра Меленковского района;

– Фёдоровской библиотеки Юрьев-Польской централизованной библиотечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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