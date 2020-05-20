2020-05-20T15:58:21+03:00
Общество

Во Владимирской области поймали 16 пьяных водителей

За 3 месяца было составлено 1123 административных протокола
Алексей СУХОВ
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По итогам первого квартала в регионе число ДТП с участием нетрезвых водителей в совокупности с происшествиями, при оформлении которых водители отказались проходить медицинское освидетельствование возросло на 25,0% (с 32 до 40 происшествий).

Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, за 3 месяца было составлено 1123 административных материала за управление транспортом в состоянии опьянения, из них 103 водителя будут привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшие сутки было выявлено 16 водителей, управлявших авто в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф - 30 тысяч рублей. Если водитель попадается повторно, то может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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