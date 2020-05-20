2020-05-20T13:45:03+03:00
Общество

Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева

Осенью в музее представят выставку
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Меценаты передали в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику письменный стол русского писателя Ивана Шмелева.

С 1901 года по 1908 год писатель работал во Владимирской казенной палате, где сейчас и находится выставочный центр ВСМЗ. Умер Шмелев в эмиграции, а в 2000 году был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

Как сообщает ТАСС, осенью этого года планируется масштабная выставка, на которой будут представлены ценные экспонаты, связанные с именами почти 60 известных людей, имеющих отношение к Владимирскому краю в революционный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Суздальчанин избил и утопил родного дядю
В Петушинском районе обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны
Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева
Следователи проверят начисление выплат медикам в Лакинске
«Владоблжилкомхоз» присоединили к Дорожно-строительному управлению №3
Вязниковец катался с поддельными правами
Владимирцев приглашают поучаствовать в экологической онлайн-игре
Полиция пыталась заставить владимирца снести гараж, но проиграла суд
В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом
В Юрьев-Польском районе пожарные отстояли от огня двухквартирный жилой дом
ВТБ Лизинг планирует поставить группе компаний оборудование на 2,7 млрд руб.
Владимирцев ждет рекордно холодный конец недели
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 20 мая: 12 новых случаев во Владимире
Завод требует с владимирца более полумиллиона рублей
Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику подарили редкие книги земляков-эмигрантов
ВТБ начинает выдачу кредитов наличными по телефону
В Гусь-Хрустальном убрали памятник Дзержинскому
Прокуратура и культура: надзорный орган проверит увольнение 7 директоров ДК в Коврове
В парке "Патриот" нашли надгробие ковровского городничего Николая Смирнова
Руководитель Областного диагностического центра Алла Силкина выступит в эфире радио "Комсомольская правда"
Муромский боец выиграл международный турнир
Ковровчанин украл велосипед и сдал в ломбард в Вязниках
Владимирка прописала к себе восемнадцать иностранцев