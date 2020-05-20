Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева
Осенью в музее представят выставку
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Меценаты передали в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику письменный стол русского писателя Ивана Шмелева.
С 1901 года по 1908 год писатель работал во Владимирской казенной палате, где сейчас и находится выставочный центр ВСМЗ. Умер Шмелев в эмиграции, а в 2000 году был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.
Как сообщает ТАСС, осенью этого года планируется масштабная выставка, на которой будут представлены ценные экспонаты, связанные с именами почти 60 известных людей, имеющих отношение к Владимирскому краю в революционный период.
ИСТОЧНИК KP.RU