Владимиро-Суздальский музей-заповедник получил в дар письменный стол Ивана Шмелева

20 Май 2020 2020-05-20T13:45:03+03:00

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Меценаты передали в дар Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику письменный стол русского писателя Ивана Шмелева.

С 1901 года по 1908 год писатель работал во Владимирской казенной палате, где сейчас и находится выставочный центр ВСМЗ. Умер Шмелев в эмиграции, а в 2000 году был перезахоронен в некрополе Донского монастыря в Москве.

Как сообщает ТАСС, осенью этого года планируется масштабная выставка, на которой будут представлены ценные экспонаты, связанные с именами почти 60 известных людей, имеющих отношение к Владимирскому краю в революционный период.

ИСТОЧНИК KP.RU