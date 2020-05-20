Следователи проверят начисление выплат медикам в Лакинске

20 Май 2020 2020-05-20T13:23:15+03:00

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Областное Следственное управление СКР проверяет информацию о нарушении прав работников «Собинской районной больницы» с дислокацией в городе Лакинске на получение денежных компенсаций..

Оцениваются доводы медиков и водителей Скорой помощи» о неполучении в полном объеме денежных компенсаций за работу по оказанию помощи пациентам с коронавирусом. Следователи уже получили объяснения с руководителей Собинской районной больницы, а также медицинского персонала, водителей Лакинского подразделения. Оцениваются финансовые документы о порядке начисления и выплат стимулирующих надбавок в особых условиях работы.

В рамках проверки нарушения прав работников «Скорой медицинской помощи» руководством районной больницы устранены, выплаты произведены в полном объеме.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU