2020-05-19T14:10:07+03:00
Звезды

Известный коллекционер подарил Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику "Архитектуру"

Это авторская работа гусевского художника по стеклу Вячеслава Зайцева
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ВСМЗфото предоставлено ВСМЗ
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Накануне завершения работ по созданию новой экспозиции Музея хрусталя столичный коллекционер Марина Добровинская откликнулась на просьбу музея-заповедника помочь с приобретением композиции известного мастера Вячеслава Зайцева.

Композиция «Архитектура» заняла достойное место среди предметов знаменитых мастеров Владимирского края. В последние годы жизни Вячеслав Зайцев находился в поиске новых форм, учитывающих особенности современного дизайна, раскрывающих природную красоту стекла. Композиция «Архитектура» является воплощением этих экспериментов. Эта работа отличается четкой архитектоникой форм, гармонией цветовых сочетаний, изысканностью огранки.

Композиция экспонировалась на персональной выставке, посвящённой 60-летию художника, проходившей в Гусь-Хрустальном филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника в 2014 году, и в феврале 2020 года на выставке «Стекла связующая нить».

ИСТОЧНИК KP.RU

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