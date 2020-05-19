2020-05-19T13:27:37+03:00
Происшествия

Владимирец, пристававший к девочке, сядет надолго

Он проведет в колонии строгого режима четырнадцать лет
Ирина Мальцева
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Пятидесятивосьмилетний пьяный владимирец в начале ноября прошлого года увидел на улице девятилетнюю девочку, возвращавшуюся со спортивной тренировки. Мужчина угрозами заставил школьницу прийти к себе в квартиру и начал приставать к ней, совершив то, что языком уголовного кодекса называется «иные насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». К счастью для ребенка, в этот момент зазвонил домофон и девочка сумела выбраться в окно квартиры, расположенной на первом этаже, и убежать. В тот же день мужчину задержали и арестовали, а девочке справиться с пережитым помог психолог. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде четырнадцати лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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