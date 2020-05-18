В центре Владимира лечат молодые липы

18 Май 2020 2020-05-18T13:15:08+03:00

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Новая аллея в центре города из 25 деревьев была высажена 5 лет. Этой весной больше половины деревьев оказались поражены тиростромозом. Это грибковое заболевание довольно часто поражает липы и способно в течение нескольких лет заметно деформировать крону и ствол, а молодые деревья привести к гибели.

Главный эколог города Сергей Сухопаров объяснил, что наиболее вероятной причиной заражения деревьев на этой аллее могла стать несвоевременная обрезка деревьев, которая повлекла за собой появление на ветвях небольших «ранок». Их и поразил грибок, споры которого распространяются по воздуху или с дождевыми потоками.

- В результате поражения тиростромозом на ветвях и стволах с тонкой гладкой корой появляются некротические, слегка вдавленные участки, выделяющиеся на фоне здоровой коры более темной окраской, - объяснил Сергей Сухопаров.

Сотрудники отдела по охране окружающей среды удалили пораженные ветви, обработали ствол и ветви деревьев бордоской жидкостью (специальный раствор, в состав которого входит медный купорос). Все срезанные ветви были сожжены.

ИСТОЧНИК KP.RU