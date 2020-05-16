Прокуратура выявила занижение выплат врачам в 35 больницах Владимирской области

16 Май 2020 2020-05-16T16:46:15+03:00

Выплаты производились с нарушениями требований федерального законодательства, а именно не за все время работы

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Прокуратурой Владимирской области проведена проверка по публикациям в СМИ о занижении федеральных выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам, зараженным коронавирусной инфекцией, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

По ее итогам стало известно, что в 35 учреждениях здравоохранения региона выплаты производились с нарушениями, а именно не за все время работы.

Прокуроры внесли представления главным врачам больниц в городах Владимире, Коврове, Гусь-Хрустальном, Муромском, Александровском, Камешковском, Судогодском, Вязниковском, Петушинском Вязниковском, Собинском, Селивановском Гороховецком, Кольчугинском, Меленковском, Юрьев-Польском и Киржачском районах, ЗАТО город Радужный.

По требованиям прокуроров в некоторых больницах уже сделали перерасчет. Полное устранение нарушений находится на особом контроле прокуратуры области.

ИСТОЧНИК KP.RU