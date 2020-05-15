2020-05-15T18:44:58+03:00
Общество

Более 100 владимирцев увековечили память о своих героических предках с помощью Почты

Прием фотографий для проекта «Дорога памяти» продлится до 31 мая
Виктория СУХОВА
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Почта Владимирской области получила более 100 фотографий участников Великой Отечественной войны от жителей региона для участия во всероссийском проекте «Дорога памяти».

Больше всего фотографий пришло от жителей Мурома, Вязников, Владимира, Кольчугино, Гусь-Хрустального, Коврова и Судогды.

Специалисты сканируют и публикуют снимки в единой базе данных. Отделения почтовой связи есть в самых удаленных населенных пунктах региона, что позволяет присоединиться к проекту всем его жителям.

В отделениях связи прием фотографий для проекта «Дорога памяти» продлится до 31 мая.

Напомним, министерство обороны России возводит на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Главный храм Вооруженных Сил. Центральное место займет мультимедийная галерея «Дорога памяти» длиной 1418 шагов.

Главный элемент «Дороги памяти» – общедоступная единая информационная база с десятками миллионов фотографий и писем фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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