2020-05-15T12:03:32+03:00
Происшествия

Сельчанка из Юрьев-Польского притворилась матерью, чтобы получить пособие

Она подделала свидетельство о рождении ребенка
Ирина Мальцева
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В феврале текущего года в МФЦ обратилась двадцатидевятилетняя девушка, жительница одного из сел Юрьев-Польского района. Она подала документы для оформления регистрации новорожденного по месту жительства, а также для дальнейшего получения ежемесячных выплат по уходу за ребенком. Однако при проверке документов выяснилось, что ребенка не существует. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, объяснить, откуда она взяла поддельное свидетельство о рождении, девушка не смогла. Сейчас возбуждено уголовное дело, за использование заведомо поддельного документа сельчанке, не получившей пособия, грозит лишение свободы до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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