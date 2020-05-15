Сельчанка из Юрьев-Польского притворилась матерью, чтобы получить пособие

15 Май 2020 2020-05-15T12:03:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В феврале текущего года в МФЦ обратилась двадцатидевятилетняя девушка, жительница одного из сел Юрьев-Польского района. Она подала документы для оформления регистрации новорожденного по месту жительства, а также для дальнейшего получения ежемесячных выплат по уходу за ребенком. Однако при проверке документов выяснилось, что ребенка не существует. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, объяснить, откуда она взяла поддельное свидетельство о рождении, девушка не смогла. Сейчас возбуждено уголовное дело, за использование заведомо поддельного документа сельчанке, не получившей пособия, грозит лишение свободы до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU