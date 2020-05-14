2020-05-14T18:42:52+03:00
Общество

В Кольчугино продезинфицировали площадки и скверы

Всего было обработано порядка 45 объектов
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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Сотрудники областного управления МЧС продолжают дезинфицировать общественные пространства и здания в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Очередная дезобработка прошла в городе Кольчугино. Напомним, что решением губернатора Владимирской области с 7 мая там ввели карантин.

Группировка Главного управления провела обработку дезинфицирующими средствами на детских площадках, в парке им. Ленина, в сквере и местах отдыха, а также на спортивных и тренажёрных площадках. Всего было обработано порядка 45 объектов.

С начала проведения мероприятий по дезинфекции общественных мест на территории Владимирской области было обработано более 2500 объектов на общей площади более 40000 кв.м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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