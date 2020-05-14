В Петушинском районе мужик вынес в одиночку со склада фабрики 10 чугунных плит

14 Май 2020 2020-05-14T14:15:09+03:00

А на следующий день вернулся с другом и украл товаров на 68 тысяч рублей

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Во Владимирской области будут судить двух жителей города Петушки, которых обвиняют в краже с проникновением. Причем силушки у грабителей, похоже, немало.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, по версии следствия в октябре 2019 года 45-летний мужчина проник на склад фабрики, расположенной в Петушинском районе, и похитил оттуда 10 чугунных плит на сумму 2,5 тысячи рублей. В одиночку! На следующий день он вернулся туда с 35-летним товарищем. Через разбитое окно они вытащили со склада три рулона полиэтиленовой пленки, 51 новогоднюю гирлянду, 189 пластиковых леек, предметы из металла и другое имущество на общую сумму более 68 тысяч рублей. Металлические предметы и чугунные плиты обвиняемые сдали в пункт приема металла, лейки продали неизвестному мужчине, остальное похищенное имущество выбросили в мусорные контейнеры. Вырученные деньги потратили.

Вину свою товарищи не отрицали и во всем признались. Теперь им предстоит судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU