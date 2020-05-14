2020-05-14T14:07:56+03:00
Общество

В 11 отделений почты жители Владимирской области могут записаться по интернету

5 отделений расположены во Владимире, остальные - в области
Виктория СУХОВА
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На сегодняшний день сервис доступен в 11 отделениях почтовой связи, 5 из них расположены во Владимире, остальные во Владимирской области.

Записаться необходимо не менее чем за 1 час до планируемого визита в отделение почтовой связи.

Для обслуживания по предварительной записи в каждом из указанных отделений будут выделены одно или два окна. Номер окна отобразится в момент оформления заявки. Изменить время или отменить запись возможно также на сайте почты и в мобильном приложении.

Во Владимире услуга уже доступна в 5 почтовых отделениях, а именно: Подбельского, 2, Горького, 60, Красноармейская, 45, пр-т Ленина, 63, Юбилейная, 50.

Кроме того, услуга доступна в 6 отделениях почтовой связи, расположенных в районных центрах региона, среди них: г. Гусь-Хрустальный, ул. Октябрьская, г. Александров, Ленина, 28, г. Кольчугино, Дружбы, 9, г. Юрьев-Польский, Советская пл, 1А, г. Ковров, Октябрьская, 18, г. Муром, Ленина 55а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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