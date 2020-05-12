12 Май 2020 2020-05-12T16:50:37+03:00

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Во Владимире появится комплексная схема организации дорожного движения, контракт с фирмой, которая будет выполнять работы, заключат на следующей неделе. Этот документ будет чем-то вроде дорожного генплана города, он будет действовать следующие 15 лет, и в нем будут указаны все светофоры, переходы и дорожные знаки города.

Не позднее декабря 2020 года КСОДД должна пройти проверку федеральных ведомств, а затем ее должны утвердить депутаты горсовета уже нового созыва.

Внесение изменений возможно в случае принципиального изменения дорожно-транспортной ситуации, но не реже чем один раз в 5 лет, либо на срок действия документов стратегического планирования муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU