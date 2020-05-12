2020-05-12T13:20:48+03:00
Общество

Во Владимирской области оказывают психологическую помощь безработным

Начиная с 9 апреля, психологическую поддержку получили более 75 безработных жителей Муромского и Вязниковского районов
Виктория СУХОВА
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Департамент по труду и занятости внедряет новые дистанционные формы работы по оказанию безработным психологической поддержки.

Начиная с 9 апреля, психологическую поддержку получили более 75 безработных жителей Муромского и Вязниковского районов.

Профконсультанты, психологи, юристы Вязниковского центра занятости населения занятости проводят видеоконференции, в которых принимают участие целые группы безработных, желающих изучить дистанционный поиск работы. Это и подготовка обычного резюме для поиска работы, видео-резюме, подготовка к онлайн-собеседованию с работодателем, изучение навыков эффективного поведения на рынке труда, использование для поиска работы общероссийского портала «Работа в России».

За первый квартал года более 1500 безработных жителей региона получили психологическую помощь и более 30 процентов из них нашли работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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