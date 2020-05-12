Во Владимирской области оказывают психологическую помощь безработным
Департамент по труду и занятости внедряет новые дистанционные формы работы по оказанию безработным психологической поддержки.
Начиная с 9 апреля, психологическую поддержку получили более 75 безработных жителей Муромского и Вязниковского районов.
Профконсультанты, психологи, юристы Вязниковского центра занятости населения занятости проводят видеоконференции, в которых принимают участие целые группы безработных, желающих изучить дистанционный поиск работы. Это и подготовка обычного резюме для поиска работы, видео-резюме, подготовка к онлайн-собеседованию с работодателем, изучение навыков эффективного поведения на рынке труда, использование для поиска работы общероссийского портала «Работа в России».
За первый квартал года более 1500 безработных жителей региона получили психологическую помощь и более 30 процентов из них нашли работу.
ИСТОЧНИК KP.RU