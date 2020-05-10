2020-05-10T10:24:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус во Владимирской области: 83 новых случая заражения

Из них 38 - во Владимире
Валерия ПРОНИНА
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На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 10 мая лабораторно подтверждено 83 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. По данным регионального Роспотребнадзора, 38 случаев выявили во Владимире, 21 - в Александровском районе, 7 - в Вязниковском, 6 - в Муромском, 3 - в Киржачском.

По 2 случая выявлено в Камешковском и в Меленковском районах, по одному - в Петушинском, Судогодском, Суздальском, Гусь-Хрустальном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 1249 случаев заболевания: 266 - в Петушинском районе, 229 - во Владимире, 121 - в Ковровском районе, 118 - в Муроме, 115 - в Гусь-Хрустальном, 111 - в Александровском районе, 71 - в Кольчугинском, 46 - в Судогодском, 38 - в Собинском, 37 - в Юрьев-Польском, 29 - в Киржачском, 17 - в Суздальском, 16 - в Меленках, 13 - в Камешково, 11 - в Вязниках, 5 - в Радужном, 4 - в Гороховецком районе, 2 случая - в Селивановском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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