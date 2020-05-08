2020-05-08T11:08:13+03:00
Общество

Во Владимирской области с 9 по 11 мая вводится особый противопожарный режим

С начала года произошло 515 палов травы
Валерия ПРОНИНА
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В связи с погодными условиями с 9 по 11 мая на территории Владимирской области вводится особый противопожарный режим. В рамках него запрещено посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора, разведение огня в мангалах.

За нарушения может быть наложен административный штраф: от двух до четырех тысяч рублей на граждан, на должностных лиц - от пятнадцати до тридцати тысяч,на юридических - от двухсот до четырехсот тысяч рублей.

С начала года на территории Владимирской области произошло 1619 техногенных пожаров, из которых 515 - палы травы. 242 пала случилось в границах населенных пунктов. Сотрудниками МЧС возбуждено 612 административных дел, органами местного самоуправления - 179.

ИСТОЧНИК KP.RU

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