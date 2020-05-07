2020-05-07T10:27:45+03:00
Происшествия

На пожаре в Коврове погиб мужчина

Из-за короткого замыкания загорелся дом
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской областифото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области
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6 мая около десяти часов вечера в Коврове загорелся частный дом по адресу: ул. 2-я Школьная. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения Ковровского гарнизона.

- Когда пожарные приехали горела пристройка, кровля и внутренняя отделка жилого дома на общей площади 40 кв.м, - рассказали в областном управлении МЧС. - Возгорание увидел один из соседей, когда огонь успел разойтись по пристройке.

Пожарные потушили огонь. Им удалось отстоять переднюю часть дома. А пристройка, часть кровли, внутренняя отделка кухни и одной из комнат выгорели.

На месте нашли тело 65-летнего погибшего хозяина.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание, произошедшее в помещении пристройки.

К ликвидации последствий привлекались 4 единицы техники и 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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