Во Владимирской области с 2013 года ищут пропавшего молодого человека
Поиски продолжают волонтеры и полиция
.Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В деревне Ново-Петрово Судогодского района пропал Александр Никитин 1991 года рождения. Он вышел из дома 30 сентября 2013 года и не вернулся. До сих пор о нем нет вестей. Поиски продолжает полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".
Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.
На нем была коричневая куртка, спортивные темно-синие брюки, оранжевая водолазка, калоши.
Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону "горячей линии" 88007005452 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU