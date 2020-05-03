Во Владимирской области с 2013 года ищут пропавшего молодого человека

3 Май 2020 2020-05-03T17:28:06+03:00

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В деревне Ново-Петрово Судогодского района пропал Александр Никитин 1991 года рождения. Он вышел из дома 30 сентября 2013 года и не вернулся. До сих пор о нем нет вестей. Поиски продолжает полиция и волонтеры отряда "Лиза Алерт".

Приметы: рост 176 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-голубые.

На нем была коричневая куртка, спортивные темно-синие брюки, оранжевая водолазка, калоши.

Волонтеры просят сообщать любую информацию по телефону "горячей линии" 88007005452 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU