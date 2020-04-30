За поджог ночного клуба жителю Юрьев-Польского грозит 5 лет лишения свободы
Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 26-летнего местного жителя. По данным УМВД, 1 февраля этого года в полицию позвонил владелец ночного клуба Юрьев-Польского. Он сказал, что вахтер увидела задымление в помещении и вызвала его в клуб. Огонь они потушили своими силами. Ущерб составил 500 тысяч рублей.
Полицейские, прибывшие на место, установили, что неизвестный разбил окно, залез в клуб и поджег мебель. Через несколько часов был задержан 26-летний мужчина, который не смог объяснить свой поступок.
Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU