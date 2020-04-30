2020-04-30T15:29:50+03:00
Происшествия

За поджог ночного клуба жителю Юрьев-Польского грозит 5 лет лишения свободы

Мужчина не смог объяснить свой поступок
Валерия ПРОНИНА
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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимого 26-летнего местного жителя. По данным УМВД, 1 февраля этого года в полицию позвонил владелец ночного клуба Юрьев-Польского. Он сказал, что вахтер увидела задымление в помещении и вызвала его в клуб. Огонь они потушили своими силами. Ущерб составил 500 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие на место, установили, что неизвестный разбил окно, залез в клуб и поджег мебель. Через несколько часов был задержан 26-летний мужчина, который не смог объяснить свой поступок.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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