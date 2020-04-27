2020-04-27T15:28:55+03:00
Происшествия

Вязниковец забил мать до смерти

Пожилая женщина просила сына бросить пить и найти работу
Ирина Мальцева
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Сорокавосьмилетний житель Вязниковского района не работал .квартировал у матери, пил и жил на средства пенсионерки. Выпив, он становился агрессивным. 23 апреля пожилая женщина в очередной раз попросила сына «взяться за ум» и изменить привычный образ жизни. Но великовозрастный отпрыск набросился на мать и множество раз ударил по голове. Избитая женщина скончалась на месте, а сына взяли под стражу. Он обвиняется в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего и признался в содеянном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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