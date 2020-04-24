Ковровчанин вырвал у девушки сумку с деньгами и документами

24 Апр 2020 2020-04-24T18:02:52+03:00

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Тридцатилетний ковровчанин в октябре прошлого года заметил около одного из домов на улице Калинина девушку, которая отвлеклась на то, чтобы закурить. Воспользовавшись моментом, он вырвал у нее сумку, где был смартфон, деньги, документы, и сбежал. Всего мужчина утащил чужого имущества на двадцать семь тысяч рублей. Полицейские отыскали подозреваемого, навестили его в квартире и во время беседы с ним, полицейский позвонил на номер телефона девушки. Аппарат немедленно зазвенел, а похититель не стал отпираться. Также он указал место, куда выбросил сумку с документами, где полицейские ее и обнаружили. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, мужчина компенсировал весь причиненный ущерб. А теперь его ждет суд по обвинению в краже с причинением значительного ущерба гражданину.

ИСТОЧНИК KP.RU