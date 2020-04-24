Во Владимирской области перекрыли канал незаконной миграции

24 Апр 2020 2020-04-24T12:20:27+03:00

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Незаконную активность пресекло УФСБ по Владимирской области. По версии следствия, уроженец Центральной Азии, пользуясь связями в национальных диаспорах региона, находил иностранцев, нелегально находившихся в регионе, и предлагал им оформить необходимые документы. За деньги он обещал оформить миграционную карту со всеми отметками о пересечении государственной границы России, но без ее фактического пересечения. За два года такой деятельности, с 2018 по 2020, он организовал незаконное пребывание в регионе тридцати иностранцам. В апреле в отношении тридцатилетнего гостя области возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU