Покровский завод биопрепаратов год скрывал доходы предприятия, имея долги по налогам и страховым взносам

23 Апр 2020 2020-04-23T14:25:09+03:00

От государства за это время было сокрыто более 11,5 миллиона рублей

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Следственный комитет РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту сокрытия руководством Покровского завода биопрепаратов доходов в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

Как сообщают в Следкоме, на начало 2019 года у завода имелись многомиллионные задолженности перед бюджетом по уплате налогов и страховых взносов. При этом руководство предприятия при наличии налоговых санкций по принудительному возмещению долга с января 2019 по январь 2020 года просто уводили денежные потоки в обход государства, скрыв за весь период более 11,5 миллиона рублей.

Сейчас расследованием занимаются сразу несколько ведомств. Помимо Следкома к делу подключены региональное управление МВД России и межрайонная инспекция ФНС России №11 по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU