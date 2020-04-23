Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 23 апреля 2020: 46 новых случаев

23 Апр 2020 2020-04-23T10:18:37+03:00

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Во Владимирской области - всплеск заражений коронавирусной инфекцией. По данным владимирского управления Роспотребнадзора, на 10 часов утра 23 апреля было подтверждено 46 новых случаев заболевания. Это максимум новых заражений за сутки, зафиксированный за весь период эпидемии.

Новые 46 случаев заболевания распределились так:

16 сл. в Петушинском районе,

13 сл. в Кольчугинском районе,

6 сл. в Гусь-Хрустальном районе,

5 сл. в Александрове,

2 сл. в Ковровском районе,

2 сл. во Владимире,

1 сл. в Судогодском районе,

1 сл. в Киржачском районе.

Количество умерших от коронавируса, скорее всего, увеличилось до 6 человек - 22 апреля поступила информация о том, что от COVID-19 скончался водитель, работавший в психиатрической больницы Владимира. Это первый случай смерти от коронавируса в областном центре, однако, несмотря на то, что мужчина умер еще 16 апреля, в статистике этот случай до сих пор не зафиксирован - ждут гистологического анализа.

Всего во Владимирской области на 23 апреля 339 случаев заболевания коронавирусом: 71 сл. в Петушинском районе, 54 сл. в г. Коврове, 44 сл. в о.Муром, 34 сл. во Владимире, 31 сл. в Александрове, 25 сл. в Гусь-Хрустальном, 25 сл. в Кольчугино, 21 сл. в Юрьев-Польском, 12 сл. в Киржачском, 7 сл. в Собинке, 7 сл. в Судогоде, 2 сл. в Камешково, 2 сл. в Вязниках, 2 сл. в Меленках, 1 сл. в Гороховце, 1 сл. в Радужном.

ИСТОЧНИК KP.RU