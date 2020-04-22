2020-04-22T14:54:27+03:00
Общество

Жители Ковровского района поймали поджигателя травы

Они передали его полицейским
Виктория СУХОВА
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21 апреля в 16.40 загорелась сухая трава и кустарник на поле между деревней Погорелка и микрорайоном Чкалово, огонь подбирался к жилым домам. На место происшествия выехали пожарные Ковровского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели муниципального ПСО.

Площадь, пройденная огнём, составила 0,8 гектара. Мужчину, который поджигал сухостой, задержали два местных жителя.

- Молодые люди увидели, что в нескольких местах на поле горит трава и деревянный забор. Чуть позднее один из очевидцев Ярослав Поддяконов увидел, что по полю ходит мужчина и специально поджигает траву.Тогда Ярослав, не задумываясь, пошёл к нему. С другой стороны к поджигателю уже шёл ещё один местный житель. Поджигатель свою вину отрицал, но мужчины сняли его на видео, - рассказали в областном управлении МЧС.

Молодые люди передали поджигателя приехавшим полицейским. На него составили административные протоколы, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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