Владимирцы могут посадить дерево памяти у дома или на даче

21 Апр 2020 2020-04-21T14:03:45+03:00

А потом нанести его на интерактивную карту

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С 18 марта в регионах России, а также в других странах стартовала Международная акция «Сад Памяти». В её рамках планируется посадить 27 миллионов саженцев в городах и других населённых пунктах, а также на территории лесничеств. Каждое дерево – символ памяти и благодарности защитникам Отечества.

Менее чем за месяц было высажено более 3,5 миллионов деревьев. Однако коронавирус внес коррективы.

Региональная дирекция Года памяти и славы переносит все массовые мероприятия Международной акции «Сад Памяти». Они состоятся после отмены режима самоизоляции.

Однако организаторы предлагают различные форматы участия в акции в домашних условиях. Тем, кто живет в частном доме или сейчас находится на дачах, предлагают посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома. На сайте акции есть возможность нанести своё дерево на интерактивную карту.

ИСТОЧНИК KP.RU