Владимирские бизнесмены могут закрыть ИП без электронной подписи

21 Апр 2020 2020-04-21T13:28:55+03:00

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Сервис ФНС России «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» доработан для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи.

Предприниматель может сформировать и направить заявление в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать свое ФИО и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

Регистрирующий орган направит документы на адрес электронной почты в течение пяти рабочих дней.

ИСТОЧНИК KP.RU