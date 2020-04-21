Владимирские бизнесмены могут закрыть ИП без электронной подписи
Сервис ФНС России «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» доработан для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи.
Предприниматель может сформировать и направить заявление в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать свое ФИО и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.
Регистрирующий орган направит документы на адрес электронной почты в течение пяти рабочих дней.
ИСТОЧНИК KP.RU