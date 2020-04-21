Во Владимире коронавирус диагностировали у пациента «Красного креста»

21 Апр 2020 2020-04-21T12:01:19+03:00

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У одного из пациентов Владимирской БСП пришел положительный тест на коронавирус. Сейчас мужчина переведен на лечение в инфекционный госпиталь, открытый на базе городской больницы №6 в Юрьевце. Медики и сотрудники «Красного креста» массово прошли тест на коронавирус, у троих врачей результат оказался положительным. Сейчас три доктора изолированы дома и лечатся амбулаторно. В самой больнице провели дезинфекцию и усилили противоэпидемический режим, но она продолжает работать.

- Больница работает в штатном режиме, наши специалисты продолжают проводить операции по экстренным медицинским показаниям. Создан резервный запас средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов и антисептиков, - отметил и.о. главного врача клинической больницы скорой медицинской помощи г.Владимира Валентин Бабышин.

ИСТОЧНИК KP.RU