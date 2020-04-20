Жителей Владимирской области приглашают поучаствовать в онлайн-фестивале "Папин день"

20 Апр 2020 2020-04-20T18:53:51+03:00

До 10 июня от семей 33-го региона ждут сказок, фотографий и видеоисторий о папах

Изменить размер текста: A A

Всероссийский онлайн-фестиваль «Папин день» – это проект, в котором каждый отец может показать свою роль и значимость в воспитании подрастающего поколения.

Фестиваль «Папин день» включает в себя два конкурса:

– «Супер папа» (в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте», «Фейсбук», «Тик-ток», «Ютубб» предлагается разместить фото- и видеоматериалы с хэштегом #суперпапаРФ, где изображён отец семьи, который делает доброе дело);

– сочинение на тему «Сказка о папе». По итогам этого конкурса будет сформирована книга, в которую войдут лучшие сочинения детей о своём отце.

Конкурсы продлятся до 10 июня. Финал состоится в режиме онлайн 20 июня – в преддверии Дня отца, который отмечается в третье воскресенье июня. Жюри определит победителей, участники получат ценные призы и подарки.

С подробной информацией о конкурсах можно ознакомиться на сайте в разделе «Проекты».

ИСТОЧНИК KP.RU