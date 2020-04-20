На благоустройство Фатьяновского парка в Вязниках выделено 70 млн рублей

20 Апр 2020 2020-04-20T14:27:04+03:00

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Вязниковский проект благоустройства Фатьяновского парка признан лучшим на всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в 2020 году в номинации "Малые города с числом жителей от 20 000 до 50 000 человек".

70 млн рублей на парк Вязники получат из областного бюджета. Работы по благоустройству намечены на 2020–2021 годы. В нём планируется построить многофункциональную сцену. Летом там будут проходить концерты, а зимой территория превратится в каток. Также в парке появятся кафе и пункт проката спортинвентаря, а на крыше сцены будет оборудована смотровая площадка с прекрасным видом на старые Вязники, пойму Клязьмы и панораму Заречья.

Преобразится и зрительный зал под открытым небом. На смену скамейкам придут 350 удобных сидений со спинками. Предусмотрена установка тента, защищающего от непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU