Сотрудники МЧС проводят дезобработку храмов Владимирской области перед Пасхой

18 Апр 2020 2020-04-18T17:09:41+03:00

Изменить размер текста: A A

18 апреля в преддверии празднования Светлой Пасхи сотрудники МЧС региона проводят дезобработку храмов Владимирской области. Несмотря на то, что в связи с пандемией верующим советуют не посещать храмы, эту работу было решено провести, так как представители Русской православной церкви считают, что скопление людей все же возможно.

Всего подлежит обработке 115 таких объектов. Во Владимире это — приход Успенского собора, Владимирская епархия, храм Михаила Архангела.

Работы проводятся с использованием ранцевых установок. Сотрудники МЧС работают в индивидуальных средствах защиты — противогазах и защитных костюмах Л-1.

ИСТОЧНИК KP.RU