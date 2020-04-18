Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе

18 Апр 2020 2020-04-18T11:49:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за сутки на территории региона лабораторно подтверждено 15 новых случаев заболевания Covid - 19. Всего по состоянию на 18 апреля в регионе зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заболевания зарегистрированы в Александрове - там болезнь нашли у 6 человек, в Петушках коронавирус обнаружили у 3 жителей, столько же случаев в Юрьев - Польском. Также у 2 человек тест дал положительный результат в Гусь-Хрустальном и у 1 человека во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU