2020-04-18T11:49:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Больше всего заболевших коронавирусом за сутки - в Александровском районе

Там обнаружили новую инфекцию у 6 человек
Алена Смирнова
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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что за сутки на территории региона лабораторно подтверждено 15 новых случаев заболевания Covid - 19. Всего по состоянию на 18 апреля в регионе зарегистрировано 198 случаев заражения коронавирусом. Новые случаи заболевания зарегистрированы в Александрове - там болезнь нашли у 6 человек, в Петушках коронавирус обнаружили у 3 жителей, столько же случаев в Юрьев - Польском. Также у 2 человек тест дал положительный результат в Гусь-Хрустальном и у 1 человека во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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