Владимирским школам рекомендовали сократить домашние задания

17 Апр 2020 2020-04-17T17:06:57+03:00

А также скорректировать время на выполнение работ

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На сегодня обучение в дистанционной форме получают 37621 учащийся школ города Владимира.

Педагоги стараются найти оптимальные варианты выхода из сложившейся ситуации. Уроки проводятся с использованием конференц-связи, мессенджеров, социальных сетей и почтовых сервисов, что позволяет получить моментальную обратную связь и скорректировать учебный процесс.

Благодаря обратной связи с родителями, управление образования рекомендовало школам сократить объем материала, изучаемого дистанционно, сделать упор на изучение новых тем и скорректировать сроки выполнения домашних работ. Иначе многие дети просто не успевают усваивать новый материал и выполнять объемные домашние задания.

ИСТОЧНИК KP.RU