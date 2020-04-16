Во владимирской ОКБ помогли 500 пациентам с помощью ГМО-препаратов

16 Апр 2020 2020-04-16T11:34:10+03:00

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Вполне возможно, что среди 521 пациента областной клинической больницы, которым в 2019 году оказали высокотехнологичную медицинскую помощь генно-инженерными препаратами, были ярые противники ГМО. Лекарства, которые им помогли, созданы именно с применением методов генной инженерии.

За последние годы применение генно-инженерных препаратов в ОКБ увеличилось в два раза - с 257 случаев в 2015 году до 521 - в 2019-м. Механизм "изготовления" генно-инженерных препаратов тот же, что и любых генно-модифицированных организмов: вмешательство человека в исходный геном, чтобы получить продукт с требуемыми свойствами. Использование такой технологии в сельском хозяйстве в России запрещено, а вот в медицине, к счастью, нет, благодаря чем спасают жизни. В ОКБ с помощью генно-инженерных препаратов оказывают помощь больным отделений ревматологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, нефрологии, пульмонологии и т.д. Суть метода - в производстве искусственных антител, идентичных антителам, которые вырабатывает иммунная система человека в борьбе с вирусами, бактериями и паразитами. Если сам иммунитет не справляется - ему помогают искусственные антитела. Как рассказала заместитель главного врача ОКБ по терапевтической службе, доктор медицинских наук Майра Буланова, генно-инженерные препараты помогают в лечении многих тяжелых иммунно-воспалительных заболеваний.

– Применение терапии ГИБП позволило терапевтической службе Областной клинической больницы достичь значительных успехов в лечении самых тяжелых пациентов и добиться у них клинической ремиссии, – отметила заместитель главного врача ОКБ Майра

ИСТОЧНИК KP.RU