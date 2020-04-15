2020-04-15T14:28:18+03:00
Общество

Во Владимире умерла известная певица и преподаватель Лариса Семина

Заслуженный работник культуры тяжело болела
Ирина Мальцева
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Владимирская певица, лауреат всероссийских и международных конкурсов, педагог, профессор Института искусств и художественного образования ВлГУ, заслуженный работник культуры России Лариса Семина скончалась15 апреля. Ее талант оценили и за пределами области: вместе с Николаем Басковым и Сергеем Лазаревым она вошла в число экспертов музыкальный проект «Ну-ка, все вместе!». Известная в области исполнительница, несколько десятков лет преображавшая культурную жизнь региона и почти тридцать лет обучавшая молодых эстрадных исполнителей, страдала от тяжелого недуга и проходила лечение в больнице, но ее смерть стала неожиданностью для родных и близких. Приносим соболезнования ее родным и близким.

ИСТОЧНИК KP.RU

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